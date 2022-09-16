İstanbul'da casusluk, sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen casusluk, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı operasyonunda yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı, çok sayıda sahte pasaport ile casusluk faaliyetlerinde kullanılan cihazlar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda İran uyruklu J.B, P.A, M.M. ve F.S. yakalandı.

Ekiplerin evde yaptığı aramada 58'i çalıntı 67 Türkiye pasaportu, yabancı ülkelere ait 51'i çalıntı 110 pasaport, 6 sürücü belgesi, 20 kimlik kartı, 6 Türkiye'de ikamet izni, 20 ülkeye ait kimlik kartları, 6 basıma hazır boş kimlik kartı, 13 ülkeye ait ehliyetler, 9 ülkeye ait ikamet izin belgeleri, pasaport yaprakları ve farklı ülkelere ait giriş çıkış mühürleri ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca şüpheli F.S. adına düzenlenmiş sahte Türkiye Cumhuriyeti yeşil pasaportu bulundu.

- Kullanılmış casusluk cihazları yakalandı

Operasyon kapsamında yapılan detaylı incelemede daha önce kullanıldığı belirlenen ortam dinleme cihazı, gizli kamera, böcek arama ve casusluk cihazlarının tespitinde kullanılan alet ele geçirildi.

İkametin sahibi F.S, ifadesinde evini günlük kiraya verdiğini ve bulunan sahte evrakla ilgisi bulunmadığını iddia etti. Ele geçirilen casusluk cihazlarıyla ilgili ise evli olduğunu ancak başka bir birliktelik daha yaşadığını, bunu ortaya çıkarmak için cihazları eşinin koymuş olabileceğini öne sürdü.

F.S, üzerinde fotoğrafı ve adının yazdığı sahte yeşil pasaportu ilk kez gördüğünü savundu.

Yasa dışı şekilde ülkeye girdiği tespit edilen M.M. ise Türkiye'ye yasal yollarla giriş yaptığını ve eşi F.S'nin casusluk cihazlarıyla ilgili ifadesinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Türkiye'ye iki gün arayla girdikleri tespit edilen J.P. ve eşi P.A ise balayı için ülkeye geldiklerini, bulunan pasaportlar ve cihazlarla ilgilerinin bulunmadığını ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "göçmen kaçakçılığı, "resmi belgede sahtecilik" ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından tutuklandı.