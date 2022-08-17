İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin birçok noktasında uygulama yapıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile denetimin yapıldığı ilçe müdürlüklerine bağlı ekipler, önceden belirlenen noktalarda şüpheli araçları durdurdu.
Ekipler araçlarda arama yaparken, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması da yaptı.
Özel harekat timleri ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği uygulamaların sıklıkla yapılacağı bildirildi.
İstanbul'da çok sayıda polisin katılımıyla uygulama yapıldı
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