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İstanbul'da çok sayıda tarihi amfora ele geçirildi

10.08.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da çok sayıda tarihi amfora ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beykoz'da yapılan kaçakçılık operasyonunda tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda amfora ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Boğazı'ndan çıkarıldığı değerlendirilen antik dönemlere ait çömlek çeşidi amforaların yasa dışı biçimde depolandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Riva ve Kavacık mahallelerinde belirlenen 3 iş yeri ve depoya baskın düzenleyen ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda, çok sayıda amforanın yanı sıra yine tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Koruma altına alınan malzemelerin uzmanlar tarafından yapılacak incelemelerin ardından yetkililere teslim edileceği öğrenildi.

Ekiplerce, bu iş yerlerini ve depoyu kullananlar hakkında da inceleme başlatıldı.

İstanbul'da çok sayıda tarihi amfora ele geçirildi

İstanbul'da çok sayıda tarihi amfora ele geçirildi

İstanbul'da çok sayıda tarihi amfora ele geçirildi

İstanbul'da çok sayıda tarihi amfora ele geçirildi

İstanbul'da çok sayıda tarihi amfora ele geçirildi

İstanbul'da çok sayıda tarihi amfora ele geçirildi

İstanbul'da çok sayıda tarihi amfora ele geçirildi

İstanbul'da çok sayıda tarihi amfora ele geçirildi

İstanbul'da çok sayıda tarihi amfora ele geçirildi

İstanbul'da çok sayıda tarihi amfora ele geçirildi

İstanbul'da çok sayıda tarihi amfora ele geçirildi

İstanbul'da çok sayıda tarihi amfora ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beykoz amfora

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