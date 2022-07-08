İstanbul'da dron destekli trafik denetimi

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı tedbirleri kapsamındaki dron destekli denetimde emniyet şeridi ihlali yapan ve en sol şeridi kullanan kamyon sürücülerine para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, TEM Güney Yol Dudullu Kavşağı Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde denetim yapıldı.
Dron kamerası tarafından trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edildi.
Denetimde, emniyet şeridi ihlali yapan ve en sol şeridi kullanan kamyon sürücülerine 1823 lira para cezası verildi.
- Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde emniyet şeridi ihlali yaptığı ve en sol şeridi kullandığı tespit edilen kamyon sürücülerine para cezası verildi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz