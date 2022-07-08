İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı tedbirleri kapsamındaki dron destekli denetimde emniyet şeridi ihlali yapan ve en sol şeridi kullanan kamyon sürücülerine para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, TEM Güney Yol Dudullu Kavşağı Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde denetim yapıldı. Dron kamerası tarafından trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edildi. Denetimde, emniyet şeridi ihlali yapan ve en sol şeridi kullanan kamyon sürücülerine 1823 lira para cezası verildi.

İstanbul'da dron destekli trafik denetimi

- Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde emniyet şeridi ihlali yaptığı ve en sol şeridi kullandığı tespit edilen kamyon sürücülerine para cezası verildi

İstanbul'da dron destekli trafik denetimi

İstanbul'da dron destekli trafik denetimi

İstanbul'da dron destekli trafik denetimi

İstanbul'da dron destekli trafik denetimi