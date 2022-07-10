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İstanbul'da gece etkili olan sağanakta dakikada 65 şimşek çaktı

10.07.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En fazla yağış metrekareye 113 kilogram ile Sarıyer'de kaydedildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gece etkili olan sağanakta en fazla yağış metrekareye 113 kilogram ile Sarıyer'de kaydedilirken kentte dakikada 65 şimşek çaktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, gece boyunca yoğun şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde yağan yağmur, Anadolu Yakası'nda Boğaz çevresinde, Avrupa Yakası'nın ise genelinde etkili oldu.

En fazla yağış metrekareye 113 kilogram ile Sarıyer, 99 kilogram ile Büyükçekmece, 96 kilogram ile Eyüpsultan, 78 kilogram ile Şişli ve 76 kilogram ile Beykoz ilçelerinde kaydedildi. Diğer ilçelerde ise bu oranın metrekareye 20-50 kilogram aralığında olduğu gözlendi.

Anlık şimşek verisi haritalarına göre, kentte dakikada 65 şimşek çaktı.

- Alt geçitlerdeki göllenme nedeniyle iki araç mahsur kaldı

Yağış dolayısıyla bölgelerden gelen ihbarlara ekipler yönlendirildi.

Bu kapsamda, Sarıyer Darüşşafaka Caddesi'nde yola düşen ağaç İBB İtfaiye ekiplerince kaldırıldı.

Esenyurt FSM Suyolu Caddesi'nde taşan Haramidere'ye İSKİ, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Unkapanı, Yenibosna ve Yenikapı gibi bölgelerde biriken su tahliye edildikten sonra yollar trafiğe açıldı. Yollarda insanların mağduriyet yaşamaması için 6 mobil büfe kritik noktalara yerleştirildi.

Ayrıca ekiplerce, gece boyunca Avrupa Yakası genelinde, Esenyurt, Bağcılar, Esenler, Başakşehir Güvercintepe ve Şahintepe mahalleleri, Küçükçekmece Sefaköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüpsultan ve Sarıyer'deki bazı ev ve iş yerlerinde meydana gelen su baskını ile rögar taşmalarına müdahale edildi.

Toplamda 2 aracın mahsur kaldığı Unkapanı Alt Geçidi ile Aksaray'daki Namık Kemal Alt Geçidi'ndeki göllenmelerin yanı sıra Yenibosna Vali Recep Yazıcıoğlu Alt Geçidi'ndeki ve Zeytinburnu Sahilyolu'ndaki su birikintilerine de müdahale edildi.

- Bayramın diğer günlerinde yağış beklenmiyor

AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmeler kapsamında, akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların sürmesi bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre, İstanbul'da bayramın diğer günlerinde yağış beklenmezken yeni hafta boyunca sıcaklık 28 ila 31 derece aralığında seyredecek.

İstanbul'da gece etkili olan sağanakta dakikada 65 şimşek çaktı

- En fazla yağış metrekareye 113 kilogram ile Sarıyer'de kaydedildi

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

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Anahtar Kelimeler:
istanbul büyükşehir belediyesi sağanak yağış

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