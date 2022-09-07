Narkotik köpeklerinin de katıldığı, saat 21.00'e kadar süren uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

İlçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polislerin katılımıyla birçok ilçede asayiş uygulaması yaptı.

İstanbul'da "Huzur İstanbul Uygulaması" yapıldı

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