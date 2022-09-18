İstanbul'da kadınlar "özgürlük ve temiz çevre" için pedal çevirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"na katılan kadınlar, "özgürlük ve temiz çevre" için pedal çevirdi.

Kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet altyapısı talebini pekiştirmek amacıyla Kadıköy'deki Caddebostan Sahili'nden Maltepe Sahili'ne, 25 ülke ve 200 şehirle eş zamanlı olarak bisiklet turu düzenlendi.

Etkinliğe, rengarenk kıyafetleri ve süsledikleri bisikletleriyle katılan kadınlar, kadınların özgürlüğü, küresel iklim değişikliği, daha temiz ve yaşanabilir dünya ve kadınlarla ilgili farkındalık yaratmak için pedal çevirdi.

Bisiklet turuna ilk kez katıldığını dile getiren iletişimci Serap Gökçebay, "Süslü bir bisikletim var ama ben süslü bir insan sayılmam. Bu ortamı görünce ruhum süslendi. Buraya katılma amacım, sosyal sorumluluk desteği vermek. Bugün Anne Çocuk Eğitim Vakfı için pedal çevireceğim. İki gün önce de sosyal medya hesaplarımdan duyurdum. Beni destekleyecek arkadaşlarıma, AÇEV'e bağış yapmalarını önerdim." dedi.

Öğretmen Nilüfer Elmas da hem bisikletin önemini göstermek hem de kadınların birlikteliğini, güçlülüğünü Türkiye'ye ve dünyaya göstermek için tura katıldığını belirterek, "Bugün kadınların özgürlüğü için pedal çevireceğim. Hem kendim hem öğrencilerim hem de tüm kadınların özgürlükleri için buradayım." ifadelerini kullandı.

- Bisiklet turu etkinliklerine binlerce kadın katılıyor

2013 yılında ilk kez İzmir'de bir grup kadın tarafından düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, her yıl yeni şehirlerin katılımı ile büyüyerek uluslararası bir bisikletli kadın hareketine dönüştü.

Gönüllü kadınların bireysel inisiyatifiyle organize edilen bisiklet turu, yıllar içinde İtalya'dan Almanya'ya, Kanada'dan İran'a birçok ülkede binlerce kadının bisiklete binmeyi öğrenmesine ve bisiklet kullanımını günlük hayatlarına dahil etmelerine vesile oldu.

2022 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Bisiklet Özel Ödülü alan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nu organize eden ve etkinliğe katılan kadınların ortak dilekleri; "Kadınların toplumda görünür olması ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme haklarının korunması", "İklim ve enerji krizine karşı basit ve ekonomik bir çözüm olan bisikletli ulaşımın güvenli bir altyapıya sahip olması", "Özellikle büyük şehirlerimizde pazar günleri, şehir merkezlerinin motorlu araç trafiğine kapatılarak 'otomobilsiz pazar' ilan edilmesi" olarak belirtildi.