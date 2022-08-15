YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da sahte etiket ve bandrol üreten 2 zanlı yakalandı

İstanbul'da sahte etiket ve bandrol üreten 2 zanlı yakalandı

15.08.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sahte etiket ve bandrol üreten 2 zanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, farklı markalara ait binlerce sahte bandrol ve etiket ürettiği belirlenen 2 zanlı yakalandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün, şampuan, dezenfektan başta olmak üzere farklı marka ve ürünlerin etiket ve bandrollerini yasa dışı biçimde bastığı ve piyasaya sürmeye hazırlandığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Beylikdüzü ve Silivri'de belirlenen iki adrese baskın yapan polis, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 168 bin 400 tütün paketi ambalajı, 17 bin dezenfektan, 15 bin saç serumu, 8 bin kolonya, 6 bin motor yağı, 4 bin 500 şampuan etiketi ele geçirildi.

Aynı zamanda bu etiket ve bandrollerin basımında kullanılan kalıplar, hologram şeritleri, baskı makineleri ve bilgisayarlara da el konuldu.

Yakalanan 2 zanlı hakkında "Resmi belgede sahtecilik", "Özel belgede sahtecilik" gibi suçlardan adli işlem yapıldığı bildirildi.

İstanbul'da sahte etiket ve bandrol üreten 2 zanlı yakalandı

İstanbul'da sahte etiket ve bandrol üreten 2 zanlı yakalandı

İstanbul'da sahte etiket ve bandrol üreten 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte etiket ve bandrol üreten 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte etiket ve bandrol üreten 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte etiket ve bandrol üreten 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte etiket ve bandrol üreten 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte etiket ve bandrol üreten 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte etiket ve bandrol üreten 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte etiket ve bandrol üreten 2 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
operasyon

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:29
Sabah
06:06
Öğle
13:14
İkindi
17:03
Akşam
20:11
Yatsı
21:41

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Pazartesi

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Palladıum Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.