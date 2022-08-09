İstanbul Bahçelievler'deki evinde tabancayla vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç kız, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 Ağustos Cumartesi günü evinde Salim Tekin tarafından tabancayla vurulan ve kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Beyza Doğan'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.
Doğan'ın cenazesi, Ceylanpınar Aile Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
İstanbul Bahçelievler'de Salim Tekin (28), 6 Ağustos’ta eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen Beyza Doğan'a Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde tabancayla ateş etmiş, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu. Beyza Doğan dün, S.T. ise bugün hayatını kaybetmişti.
İstanbul'da tabancayla vurulan genç kız, Şanlıurfa’da defnedildi
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