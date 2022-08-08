Bu sırada balkonda çalışan işçi Hüseyin Efe (53) aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi öldü

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