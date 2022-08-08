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İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi öldü

08.08.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi öldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da tadilat esnasında balkonun çökmesi sonucu ikinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Yavuz Selim Mahallesi 1033 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki balkonun tadilatı sırasında çökme meydana geldi.

Bu sırada balkonda çalışan işçi Hüseyin Efe (53) aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

Hüseyin Efe, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sokak trafiğe kapatıldı, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi öldü

İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi öldü

İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi öldü

İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi öldü

İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi öldü

İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi öldü

İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi öldü

İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi öldü

İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi öldü

İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi öldü

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