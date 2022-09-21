İstanbul'da tarihi eser operasyonunda 34 bin 550 sikke ele geçirildi

Operasyonda Helenistik, Roma İmparatorluğu, Geç Roma-Erken Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 34 bin 550 sikke ele geçirildi.

Kente getirilen sikkelerin yurt dışına çıkarılacağını tespit eden ekipler, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Başakşehir ve Küçükçekmece 'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

- 5 şüpheli gözaltına alındı

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