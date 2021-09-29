İstanbul'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultanbeyli'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru seyreden İhsan Yanar yönetimindeki 25 AAC 492 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra ağaçlık alana uçtu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan yolcu konumundaki Semiha Yanar ise itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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