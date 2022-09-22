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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi

22.09.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından ülkeye uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 aylık çalışma sonucunda Küçükçekmece ilçesinde belirlenen bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, ahşap saklama kabı kapaklarının arasına gizlenmiş 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi

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İstanbul uyuşturucu operasyonu

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