İstanbul’da yıkım sırasında zarar gören binadaki 5 daire boşaltıldı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler’de bir binanın yıkımı sırasında hasar gören bitişikteki apartmandaki 5 daire tedbir amacıyla tahliye edildi.

Siyavuşpaşa Mahallesi Begonya Sokak'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binadan kopan parçalar, bitişiğindeki 5 katlı apartmana zarar verdi.

Çalışmalara ara verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri de apartmanın zarar gören cephesindeki dairelerde oturan aileleri tedbir amacıyla tahliye etti.

Yıkımı yapılan binadaki daire sahiplerinden Yasin Akkaya, apartmanı birkaç ay önce boşalttıklarını ve yıkım işlemlerinin bugün başladığını söyledi. Yıkım çalışması sırasında yandaki apartmanın hasar gördüğünü belirten Akkaya, "Ne yazık ki böyle talihsiz bir olay yaşandı. Olayın sevindiren kısmı kimseye zarar gelmemiş olması." dedi.

Zarar gören bitişikteki binada oturan Nergiz Jabiyava ise o sırada ailesinin evde olduğunu, banyo kısmının hasar aldığını ancak kimsenin yara almamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

- Bahçelievler Belediyesinden açıklama

Öte yandan Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamada, Siyavuşpaşa Mahallesi Çamlık Caddesi Begonya Sokak numara 9'da kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkım yapılırken yandaki binanın zarar gördüğü anlatıldı.

Açıklamada, yıkım yapılan tarafa bakan 5 dairenin tedbir amaçlı boşaltıldığı, yarın belediye İmar Müdürlüğü ekiplerinin binanın taşıyıcı sistemlerinde yapacakları kontrollerden sonra apartmanın yıkılan duvarlarının onarımının sağlanarak ikamete tekrar izin verilebileceği kaydedildi.

Ayrıca tahliye edilen apartman sakinlerinin bir kısmının barınma ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanacağı bildirildi.