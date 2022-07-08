YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'daki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu

İstanbul'daki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu

08.07.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşitli semtlerde kurulan pazarlarda bütçelerine uygun hayvan bakmayı sürdürenlerle satıcılar arasında çetin pazarlıklar yapıldı - Esenyurt'ta, hayvanlarının tamamını satan bazı besiciler çadırların girişine "bitti" yazısını astı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kurulan kurban pazarlarında arife gününde hareketlilik yaşanıyor.

Kurbanlık alımını son güne bırakanlar, kurban pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı arifesinde de çeşitli semtlerdeki pazarlara gelenler bütçelerine uygun hayvan bakmayı sürdürdü.

Kurbanlık almak isteyenler ile satıcılar arasında zaman zaman çetin pazarlıkların yapıldığı görüldü.

Toplam 122 büyükbaş ile 24 küçükbaş hayvan çadırının bulunduğu Ümraniye Hekimbaşı'ndaki pazarda arife günü kurbanlık satışı sürdü.

Pazarda, büyükbaş hayvanların yüzde 97'sine denk gelen 3 bin 122, küçükbaş hayvanların yüzde 50'sine denk gelen 3 bin 72 kurbanın satıldığı öğrenildi.

Kurbanlıklarını satın alanlar, nakliye kamyonlarıyla hayvanlarını teslim almaya başladı.

- Çadırların girişime "bitti" yazısı asıldı

Esenyurt'ta kurulan kurban pazarında da arife günü yoğunluğu yaşandı. Pazara otomobilleriyle gelenler bölgede trafiğe neden oldu.

Kurbanlık hayvanlarının tamamını satan bazı besiciler, çadırların girişine "bitti" yazısını astı. Kurbanlıkları kesim yerlerine götürmek için pazarın girişinde nakliye araçları bekledi.

Amasya'da 20 yıldır besicilik yapan Kadir Çulha, İstanbul'a getirdiği 20 büyükbaş hayvanı bayrama 1 hafta kala sattığını söyledi.

Çulha, maliyetlerin yüksek olmasına rağmen satışlardan gayet memnun olduklarını ifade ederek kurbanlıklarının çoğunu sabit müşterilerine 35 bin ila 55 bin lira arasında fiyatla sattığını belirtti.

İstanbul'daki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu

- Çeşitli semtlerde kurulan pazarlarda bütçelerine uygun hayvan bakmayı sürdürenlerle satıcılar arasında çetin pazarlıklar yapıldı - Esenyurt'ta, hayvanlarının tamamını satan bazı besiciler çadırların girişine "bitti" yazısını astı

İstanbul'daki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu

İstanbul'daki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu

İstanbul'daki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu

İstanbul'daki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu

İstanbul'daki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu

İstanbul'daki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu

İstanbul'daki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu

İstanbul'daki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı alıcı satıcı

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:33
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Cuma

Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Metin Eczanesi
Avcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti!

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti!

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.