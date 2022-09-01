YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'daki TFF binasına silahla ateş açıldı

İstanbul'daki TFF binasına silahla ateş açıldı

01.09.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki TFF binasına silahla ateş açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına silahla ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, binaya kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dışarıdan silahla birkaç el ateş edildi.

Saldırıda yaralanan olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'daki TFF binasına silahla ateş açıldı

İstanbul'daki TFF binasına silahla ateş açıldı

İstanbul'daki TFF binasına silahla ateş açıldı

İstanbul'daki TFF binasına silahla ateş açıldı

İstanbul'daki TFF binasına silahla ateş açıldı

İstanbul'daki TFF binasına silahla ateş açıldı

İstanbul'daki TFF binasına silahla ateş açıldı

İstanbul'daki TFF binasına silahla ateş açıldı

İstanbul'daki TFF binasına silahla ateş açıldı

İstanbul'daki TFF binasına silahla ateş açıldı

İstanbul'daki TFF binasına silahla ateş açıldı

İstanbul'daki TFF binasına silahla ateş açıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Riva tff

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:53
Sabah
06:23
Öğle
13:09
İkindi
16:50
Akşam
19:45
Yatsı
21:09
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.