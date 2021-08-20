YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. İstanbullu rehberlere "Mimar Sinan" ve "Trakya Bağ" rotaları tanıtılıyor

İstanbullu rehberlere "Mimar Sinan" ve "Trakya Bağ" rotaları tanıtılıyor

20.08.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbullu rehberlere "Mimar Sinan" ve "Trakya Bağ" rotaları tanıtılıyor

KIRKLARELİ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın turizm potansiyelinin arttırılması amacıyla oluşturulan, "Mimar Sinan Rotası ve Trakya Bağ Rotası" programı kapsamında, İstanbul'da faaliyet gösteren rehberlere Kırklareli'nin bağ rotalarını gezdirdi.

Yaklaşık 20 rehber ilk olarak Kırklareli'nin Ahmetçe köyündeki hotel ve bağları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul Rehberler Odası Başkanı Sedat Bornovalı, burada yaptığı konuşmada, Trakya'nın Avrupa'ya yakınlığı dolayısıyla önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Trakya'nın büyük bir turizm potansiyelinin olduğunu anlatan Bornovalı, bölgenin gelecekte daha fazla ilgi çekeceğine inandığını dile getirdi.

Bornovalı, gezdikleri bağ rotalarının rehberler tarafından bundan sonra çok daha fazla kişiye tanıtılacağını sözlerine ekledi.

Rehber Armağan Yağcı Bayrak ise bugün muhteşem bir gezi yaptıklarını ve yeni yerler gördüklerini belirtti.

Bayrak, geziyi düzenleyen Trakya Kalkınma Ajansı'na teşekkür etti.

Rehberler daha sonra kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Mahallesi'ni gezdi.

İstanbullu rehberlere "Mimar Sinan" ve "Trakya Bağ" rotaları tanıtılıyor

İstanbullu rehberlere "Mimar Sinan" ve "Trakya Bağ" rotaları tanıtılıyor

İstanbullu rehberlere "Mimar Sinan" ve "Trakya Bağ" rotaları tanıtılıyor

İstanbullu rehberlere "Mimar Sinan" ve "Trakya Bağ" rotaları tanıtılıyor

İstanbullu rehberlere "Mimar Sinan" ve "Trakya Bağ" rotaları tanıtılıyor

İstanbullu rehberlere "Mimar Sinan" ve "Trakya Bağ" rotaları tanıtılıyor

İstanbullu rehberlere "Mimar Sinan" ve "Trakya Bağ" rotaları tanıtılıyor

İstanbullu rehberlere "Mimar Sinan" ve "Trakya Bağ" rotaları tanıtılıyor

İstanbullu rehberlere "Mimar Sinan" ve "Trakya Bağ" rotaları tanıtılıyor

İstanbullu rehberlere "Mimar Sinan" ve "Trakya Bağ" rotaları tanıtılıyor

İstanbullu rehberlere "Mimar Sinan" ve "Trakya Bağ" rotaları tanıtılıyor

İstanbullu rehberlere "Mimar Sinan" ve "Trakya Bağ" rotaları tanıtılıyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kırklareli Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cuma

İmsak
04:41
Sabah
06:18
Öğle
13:20
İkindi
17:07
Akşam
20:12
Yatsı
21:41

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Cuma

Balkan Eczanesi
Merkez
Tunca Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Barıs Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
Büyük Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sivasspor'un rakibi Kopenhag, Sivas'a geldi

Sivasspor'un rakibi Kopenhag, Sivas'a geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

GÜNCELLEME- Bartın'da ormanlık alanda kaybolan iki kardeş bulundu

GÜNCELLEME- Bartın'da ormanlık alanda kaybolan iki kardeş bulundu

Büyükşen çifti cinayetinde "yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Okşen, hayatını kaybetti

Büyükşen çifti cinayetinde "yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Okşen, hayatını kaybetti

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.