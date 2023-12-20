İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'ndan açıklama! ''Benim inip birini tokatlayacak durumum yok, isterlerse küme düşürsünler!''

"KÜME DÜŞMEK SORUN DEĞİL"

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Bugün Süper Lig'de oynuyorum. 8 senede 3 sefer şampiyon oldum, buraya kadar geldim. Bugün itibarıyla 1 lira borcum yok, ne futbolcuya ne SSK'ya ne herhangi bir yere. Kime ne kadar borcumuz var sezon sonuna kadar onları ödemekle mükellefiz. Ceza gelmiş, küme düşmüşüz bilmem ne sorun değil. Burada adalet olması lazım. İstanbulspor'un bir Kütahyaspor'dan, Kayserispor'dan, Zonguldakspor'dan bir başka olmaması lazım. Her takım için adalet olması lazım. Bir sürü söylenecek şey var. İstanbulspor ile alakalı konuşuyoruz sadece. Takımı sahadan çektiğimiz için konuşuyoruz, bu. Sonucu ne olursa olsun, hiç önemli değil. Küme düşürsünler sorun yok."