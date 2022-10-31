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İstanbulspor Fenerbahçe maçının ardından Jesus'un o hamlesi taraftarı ikiye böldü! Her şey maç sonunda yaşandı...

31.10.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12. haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler 5-2 kazandığı mücadelede, Jorge Jesus'un karşılaşmanın ardından yaptığı hamle çok konuşulurken, taraftar ikiye bölündü. İşte detaylar...

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 12. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin rakibini 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürerken, karşılaşmada bitiş düdüğünün çalmasının ardından ilginç anlar yaşandı.

RENNES MAÇINDA ISLIKLANMIŞTI

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Son haftalarda performansı tartışılan Altay Bayındır, Rennes maçında ıslıklanmıştı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında taraftarlara sert çıkışan Jorge Jesus adeta "Islıklamaya devam ederseniz, ben giderim." mesajı vermişti.

Bu karşılaşmanın ardından da, üst üste hatalı goller yediği maçların ardından taraftarların yoğun tepkisine maruz kalan Altay Bayındır'a teknik direktör Jorge Jesus büyük jestte bulundu.

ALTAY'A DESTEK!

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Fenerbahçeli taraftarlar, milli kalecileri Altay Bayındır'a destek verirken, geçtiğimiz haftalarda performansı nedeniyle eleştirilen genç file bekçisi için teknik direktör Jorge Jesus taraftarlardan destek istemişti. Maç öncesinde kalecilerine destek olan sarı-lacivertli taraftarlar, maç sırasında da Altay'ı her topla buluşmasında alkışlarla destekledi.

JESUS'UN O HAMLESİ DAMGA VURDU!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmada bitiş düdüğünün çalmasıyla, kaleci Altay'ı yanına alıp tribünlere doğru gitti ve Fenerbahçe taraftarlarından Altay'ı alkışlamalarını istedi. Fenerbahçe taraftarları alkışlayarak Altay'a destek verirken, sosyal medyada bazı taraftarlar Altay'ın bu durumdan mutsuz olduğunu belirtirken, bazı taraftarlar ise mahçup olduğu için yüzünün gülmediğini belirtti.

İŞTE O ANLAR...

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LKNLKN

OHOIH

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İŞTE SOSYAL MEDYADA ALTAY BAYINDIR TEPKİLERİ

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