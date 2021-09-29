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  4. İşte Benim Stilim şampiyonu Ayşenur Balcı tanınmayacak halde

İşte Benim Stilim şampiyonu Ayşenur Balcı tanınmayacak halde

29.09.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran ekranların fenomen yarışma programı İşte Benim Stilim’de yarışan ve yarışmada şampiyon olan Ayşenur Balcı’nın değişimi sürüyor. Yarışmayı kazandığı günden itibaren estetik operasyonlara hız veren Balcı’nın yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı.

İşte Benim Stilim yarışmasındaki kostümleri kadar sivri çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda yaşadığı değişim ile dikkat çekiyor.

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Yarışmayı birincilikle noktalayan ve büyük ödülün sahibi olan 27 yaşındaki Balcı, kazandığı paranın neredeyse tamamını bakımı için harcadı. Balcı, son yıllarda fotomodelliğe ağırlık verdi.

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Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, yine imajını değiştirdi.

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Lenslerini değiştiren ve saçlarını koyulaştıran Balcı, burnunu ve dişlerini de yaptırarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

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Balcı'nın son halini gören sosyal medya kullanıcıları, "Yolda görsem tanımazdım" ve "Bu değişim için harcadığı parayı düşünemiyorum" şeklinde yorumlarda bulundu.

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İşte Benim Stilim Ayşenur Balcı
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