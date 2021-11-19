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İşte Galatasaray Fenerbahçe derbilerinden unutulmaz anlar

19.11.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray - Fenerbahçe derbileri her zaman iki takım için de hayati önem taşır. Tarih boyunca bu iki takımın yüzlerce karşılaşmasına tanık olduk. İşte tarihe geçen Galatasaray-Fenerbahçe maçları...

Galatasaray - Fenerbahçe derbileri oynandığı gün adeta Türkiye'de hayat durur. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dendiği an akıllara ilk olarak Arda Turan ile Semih Şentürk'ün yumruklu kavgası gelir. İşte tarihe geçen o anlar...

3-0'DAN 3-4'E DÖNEN TARİHİ DERBİ

03.05.1989'da oynanan karşılaşma derbi tarihinin en unutulmaz maçları arasına girdi. Galatasaray kendi sahasına oynadığı bu maçta 3-0 öne geçer. Ancak ikinci yarıda 4 gol birden bulan sarı lacivertliler maçı inanılması güç bir şekilde lehine çevirmeyi başarır...

MUSTAFA DENİZLİ VE GUUS HIDDINK

MUSTAFA DENİZLİ VE GUUS HIDDINK
1990 / Mustafa Denizli'nin Galatasaray'ı ve Hiddink'in Fenerbahçe'si Köln'de karşı karşıya... Mustafa Denizli ise takımına güveniyor. Derbiyi ilk kez bir özel televizyonun sunacak olması maçı daha anlamlı kılıyor. Henüz "uydu" kültürü olmayan Türk futbol seyircisi bu maçta hazırlıksız yakalanıyor ve taraftarların büyük çoğunluğu Mustafa Yücedağ'ın 2 golünü çay bahçelerinde, lokantalarda, kahvehanelerde izlemek zorunda kalıyor.

"ULABATLI" SOUNESS

"ULABATLI" SOUNESS
Dönemin Galatasaray teknik direktörü Greame Souness'a 'Ulubatlı' lakabının verildiği maç! Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 5 Nisan 1996 tarihinde oynanan Türkiye Kupası finalinin ardından kupayı kaldıran Galatasaray teknik direktörü Greame Souness, galibyetin getirdiği coşkuyla santra noktasının tam ortasına dev bir Galatasaray bayrağı dikmişti...

TANJU ÇOLAK ALİ SAMİ YEN'DE

TANJU ÇOLAK ALİ SAMİ YEN'DE
1991 yılında Tanju Çolak, Fenerbahçe formasıyla ve bir lig maçında ilk kez Ali Sami Yen'dedir. Galatasaray taraftarının büyük tepki gösterdiği Tanju Çolak, o gün attığı iki golle sarı-kırmızılı taraftarları selamlar.

FATİH TERİM İSTİFASINI SUNDU

FATİH TERİM İSTİFASINI SUNDU
Fenerbahçe, Ali Sami Yen'de Galatasaray'ı 4-0 mağlup ediyor. Daha bir hafta önceki maçta Kocaelispor formasıyla Galatasaray ağlarını havalandıran Saffet Sancaklı, bu kez Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a golünü atıyor. Ligin daha 4. haftasında Terim istifasını yönetime sunuyor ama yönetim istifayı kabul etmeyince Galatasaray'ın 4 yıllık hegemonyası o gün başlıyor.
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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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