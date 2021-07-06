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İşte Gökhan Gönül'ün yeni takımı!

06.07.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Vitor Pereira Topuk Yaylası'nda işbaşı yaptı. Sarı lacivertlilerde Serdar Dursun ve Steven Caulker imzayı atmasının ardından ayrılık rüzgarı başladı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geri dönen Gökhan Gönül'ün bu macerası uzun sürmedi. Dün yapılan antrenmana alınmayan tecrübeli oyuncu Fatih Karagümrük ile anlaştı.

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon 22 transfer yaparak adından söz ettirmiş fakat mutlu sona ulaşamamıştı. Sarı-lacivertliler 2020-2021 sezonunu Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasında 3. olarak tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etti. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geri dönen Gökhan Gönül ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

PEREIRA AÇIKLANDI

Olağan seçimli kongreye giden sarı-lacivertliler, 3 yıl daha başkan olarak Ali Koç'u seçti. Bu gelişmenin ardından uzun süredir teknik adam belirsizliği süren Kanarya'da gözler teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Fenerbahçe Vitor Pereira'yı tekrar takıma getirdiğini açıkladı.

2 TRANSFER AÇIKLANDI

2 TRANSFER AÇIKLANDI
Transfer döneminde Serdar Dursun ve Steven Caulker'la imzalayan Fenerbahçe, teknik direktörün belirlenmesinden sonra kadroya yapacağı takviyelere hız verdi. Sözleşmesi sona eren Papiss Cisse ile mukavele yenilemeyen sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan Steven Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İşte yolların ayrılması beklenen isimler...

MAURICIO LEMOS

MAURICIO LEMOS
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen Lemos, sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kaldı. 25 yaşındaki stoper, verilen şansları iyi kullanamadı ve kulübede kendisine yer buldu.

GÖKHAN DEPREMİ

GÖKHAN DEPREMİ
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon geri dönen tecrübeli oyuncu Gökhan Gönül 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yeni sezonda opsiyonu kullanıp kullanmayacağı belli olmayan sarı lacivertli yönetim kararını verdi. Geçen sezon 21 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösteren Gökhan ayrılıyor.

İSTANBUL EKİBİ İLE ANLAŞTI

İSTANBUL EKİBİ İLE ANLAŞTI
Tecrübeli oyuncu Düzce Topuk Yaylası Tesislerinde yapılan ilk idmanda yer almadı. 36 yaşındaki sağ beke İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük talip olmuştu. Gökhan Gönül'ün geleceği ile ilgili kararı verdiği ve İstanbul'da bulunan kurulu düzenini bozmamak adına bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.
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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Gökhan Gönül
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