İşte Gökhan Gönül'ün yeni takımı!

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon 22 transfer yaparak adından söz ettirmiş fakat mutlu sona ulaşamamıştı. Sarı-lacivertliler 2020-2021 sezonunu Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasında 3. olarak tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etti. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geri dönen Gökhan Gönül ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

PEREIRA AÇIKLANDI

Olağan seçimli kongreye giden sarı-lacivertliler, 3 yıl daha başkan olarak Ali Koç'u seçti. Bu gelişmenin ardından uzun süredir teknik adam belirsizliği süren Kanarya'da gözler teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Fenerbahçe Vitor Pereira'yı tekrar takıma getirdiğini açıkladı.

2 TRANSFER AÇIKLANDI Transfer döneminde Serdar Dursun ve Steven Caulker'la imzalayan Fenerbahçe, teknik direktörün belirlenmesinden sonra kadroya yapacağı takviyelere hız verdi. Sözleşmesi sona eren Papiss Cisse ile mukavele yenilemeyen sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan Steven Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İşte yolların ayrılması beklenen isimler...

MAURICIO LEMOS Geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen Lemos, sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kaldı. 25 yaşındaki stoper, verilen şansları iyi kullanamadı ve kulübede kendisine yer buldu.

GÖKHAN DEPREMİ Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon geri dönen tecrübeli oyuncu Gökhan Gönül 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yeni sezonda opsiyonu kullanıp kullanmayacağı belli olmayan sarı lacivertli yönetim kararını verdi. Geçen sezon 21 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösteren Gökhan ayrılıyor.