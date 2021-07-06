İşte Rachid Ghezzal transferinde son durum! Beşiktaş ve Galatasaray...

Siyah-Beyazlılar, Cezayirli kanat oyuncusunu takıma kazandırmak için artık geri sayımda... Kara Kartal’dan yıllık 3.5 milyon Euro’luk maaş talebini düşürmeye hazır olduğunu menajeri aracılığıyla Beşiktaş Yönetimi’ne ileten tecrübeli futbolcu, Leicester City’yle anlaşılmasını bekliyor. İngiltere Premier Lig ekibinin elinden bir an önce çıkarmak için bonservisini 10 milyon Euro’dan 6 milyon Euro’ya indirdiği 29 yaşındaki futbolcu için pazarlıklarını sürdüren idareciler, son olarak 4 milyon Euro’ya kadar çıktı. Yönetimin, bu bedeli taksitli şekilde ödemeyi önerdiği ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Leicester City'nin de bu teklife sıcak baktığı ve bu transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanacağı öğrenildi.

RACHID GHEZZAL'DE SON DURUM

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı takıma kazandırmak için artık geri sayımda... İşte siyah-beyazlıların, Cezayirli kanat oyuncusu yaptığı görüşmelerde son durum...

MAAŞINDA İNDİRİM YAPACAK Kara Kartal’dan yıllık 3.5 milyon Euro’luk maaş talebini düşürmeye hazır olduğunu menajeri aracılığıyla Beşiktaş Yönetimi’ne ileten tecrübeli futbolcu, Leicester City’yle anlaşılmasını bekliyor.

LEICESTER CITY'YE 4 MİLYON EURO İngiltere Premier Lig ekibinin elinden bir an önce çıkarmak için bonservisini 10 milyon Euro’dan 6 milyon Euro’ya indirdi, 29 yaşındaki futbolcu için pazarlıklarını sürdüren idareciler, son olarak 4 milyon Euro’ya kadar çıktı. Yönetimin, bu bedeli taksitli şekilde ödemeyi önerdiği ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

ARAP KULÜPLERİNE RET Beşiktaş formasıyla geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı 35 maçta 8 gol ve 18 asistlik performans sergileyerek takımın çifte şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Ghezzal, Siyah-Beyazlılar’la yola devam etmek için; Katar ve Arabistan başta olmak üzere birçok kulüpten gelen öneriyi geri çevirmişti. Yıldız isim, Siyah-Beyazlı yönetimin bonservis sorununu çözmesini bekliyor.