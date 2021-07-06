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İşte Rachid Ghezzal transferinde son durum! Beşiktaş ve Galatasaray...

06.07.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rachid Ghezzal için tüm sınırları zorlayan Beşiktaş Yönetimi, Leicester City’yle görüşmelerini hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcu için 6 milyon Euro isteyen Ada kulübüne son olarak taksitli olmak üzere 4 milyon Euro önerdi. Babası Mohamed Ghezzal’ın, “Oğlum Beşiktaş’ta çok mutlu. Ghezzal yüzde 100 kariyerine Beşiktaş’ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin noktalanmasını bekliyoruz” dediği oyuncu için Beşiktaşlı idareciler oldukça umutlu. İşte detaylar...

Siyah-Beyazlılar, Cezayirli kanat oyuncusunu takıma kazandırmak için artık geri sayımda... Kara Kartal’dan yıllık 3.5 milyon Euro’luk maaş talebini düşürmeye hazır olduğunu menajeri aracılığıyla Beşiktaş Yönetimi’ne ileten tecrübeli futbolcu, Leicester City’yle anlaşılmasını bekliyor. İngiltere Premier Lig ekibinin elinden bir an önce çıkarmak için bonservisini 10 milyon Euro’dan 6 milyon Euro’ya indirdiği 29 yaşındaki futbolcu için pazarlıklarını sürdüren idareciler, son olarak 4 milyon Euro’ya kadar çıktı. Yönetimin, bu bedeli taksitli şekilde ödemeyi önerdiği ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Leicester City'nin de bu teklife sıcak baktığı ve bu transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanacağı öğrenildi.

RACHID GHEZZAL'DE SON DURUM

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı takıma kazandırmak için artık geri sayımda... İşte siyah-beyazlıların, Cezayirli kanat oyuncusu yaptığı görüşmelerde son durum...

MAAŞINDA İNDİRİM YAPACAK

MAAŞINDA İNDİRİM YAPACAK
Kara Kartal’dan yıllık 3.5 milyon Euro’luk maaş talebini düşürmeye hazır olduğunu menajeri aracılığıyla Beşiktaş Yönetimi’ne ileten tecrübeli futbolcu, Leicester City’yle anlaşılmasını bekliyor.

LEICESTER CITY'YE 4 MİLYON EURO

LEICESTER CITY'YE 4 MİLYON EURO
İngiltere Premier Lig ekibinin elinden bir an önce çıkarmak için bonservisini 10 milyon Euro’dan 6 milyon Euro’ya indirdi, 29 yaşındaki futbolcu için pazarlıklarını sürdüren idareciler, son olarak 4 milyon Euro’ya kadar çıktı. Yönetimin, bu bedeli taksitli şekilde ödemeyi önerdiği ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

ARAP KULÜPLERİNE RET

ARAP KULÜPLERİNE RET
Beşiktaş formasıyla geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı 35 maçta 8 gol ve 18 asistlik performans sergileyerek takımın çifte şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Ghezzal, Siyah-Beyazlılar’la yola devam etmek için; Katar ve Arabistan başta olmak üzere birçok kulüpten gelen öneriyi geri çevirmişti. Yıldız isim, Siyah-Beyazlı yönetimin bonservis sorununu çözmesini bekliyor.

BABASI 'BEŞİKTAŞ' DİYOR

BABASI 'BEŞİKTAŞ' DİYOR
Rachid Ghezzal’ın babası Mohamed Ghezzal, oğlunun geleceğiyle ilgili olarak özel açıklamada bulunmuştu. Baba Ghezzal, “Oğlum Beşiktaş’ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecekler. Ghezzal yüzde100 kariyerine Beşiktaş’ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin noktalanmasını bekliyoruz. Oğlumun Beşiktaş’ın bütün oyuncularıyla arası çok iyi. İstanbul’da ve Beşiktaş’ta oynamak ona çok yaradı. Oğlumun bu sezon gösterdiği performansın ardından sadece Beşiktaş değil Galatasaray da bize teklif yaptı. Ama bu saatten sonra başka takıma gitmesi çok zor” ifadelerini kullanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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