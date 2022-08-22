İstenmeyen adamın adı: Berkan Kutlu! Galatasaray'dan Beşiktaş'a...

Galatasaray'da Beşiktaş'a yılın transferi gerçekleşebilir. Sarı-kırmızılı takımda skor katkısı yapamadığı için taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Berkan'ı kadroda düşünmeyen Okan Buruk, tecrübeli ismin ayrılmasına onay verdi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Berkan Kutlu'nun Galatasaray'da Erden Timur ile görüşerek forma giyebileceği bir takıma gitmek istemesini söylemesinin ardından Beşiktaş devreye girdi ve belki de sezonun transferi için düğmeye bastı. Geçen sezon 48 maçta forma giyen Berkan Kutlu, istenilen skor katkısını yapamayınca taraftarın gözünden düşmüştü.

BEŞİKTAŞLILAR ADETA ÇILDIRDI! ''BU ŞAKA OLMALI"

Beşiktaşlı taraftarlar da Berkan Kutlu haberinin ardından sosyal medyada kazan kaldırdı. Berkan Kutlu'yu takımda görmek istemeyen siyah-beyazlı taraftarlar yönetime çağrıda bulanarak tecrübeli futbolcunun transferine karşı çıktı. Sarı-Kırmızılı takım Berkan Kutlu'yu 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor 'dan kadrosuna katmıştı.