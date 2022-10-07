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İsveçli profesör mimar, Muradiye Camisi'nin rengarenk çinilerine hayran kaldı

07.10.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göteborg Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olsson: - "15. yüzyıla ait bu yapıda bu kadar çok çeşidin olması çok özel"

EDİRNE (AA) - Edirne'ye Erasmus Projesi kapsamında gelen İsveçli profesör Gertrud Olsson, 15. yüzyıl Türk çini işçiliğinin sunulduğu Muradiye Camisi'nin çinilerine hayran kaldı.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde düzenlenen "Edirne Çini ve Kalemişlerinin Öyküsü" sunumunun ardından teknik gezi düzenlendi.

Göteborg Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olsson, akademisyenler ve öğrenciler, Türk süsleme sanatlarından çini işçiliğinin en nadide ö-örneklerini barındıran Muradiye Camisi'ni gezdi.

Sanat ve Kültür Yönetimi Uzmanı Kutalmış Bayraktar, burada katılımcılara caminin çinileri hakkında bilgi verdi.

Olsson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı çinilerine yönelik araştırmalar yaptığını ve yakında bunları anlatacağı kitabının yayımlanacağını söyledi.

Muradiye'nin çinilerini çok beğendiğini belirten Olsson, şunları söyledi:

"15. yüzyıla ait bu yapıda bu kadar çok çeşidin olması çok özel. Aynı zamanda Çin etkilerinin buraya kadar ulaşması, Çin porselen etkilerinin buradaki sır altı mavi beyazlı dediğimiz çini gurupta olması oldukça enteresan. Kültürlerin kaynaşarak farklı yerlere ulaşması ilgimi çekiyor. Burası İsveç'te asla göremeyeceğiniz renksel deneyimler sunuyor. Araştırma alanım için burada bulunmak özel."

Bayraktar da Osmanlı padişahı 2. Murat'ın yaptırdığı caminin muazzam çini örneği sunduğunu, caminin çinilerinin Nakkaş Safi tarafından yapıldığını anlattı.

- Muradiye Camisi

Osmanlı padişahı 2. Murat'ın 1436 yılında Sarayiçi mevkisine hakim bir tepeye yaptırdığı, zaviyeli camilerin en güzel örneklerinden olan ibadethane, ihtişamını iç ve dış yapısıyla korumaya devam ediyor.

Geniş bir avlunun içine kesme taşlarla yapılan tek minareli cami, dış görünüşünün yalınlığına karşın iç süslemesi yönünden 15. yüzyıl Osmanlı sanatının en önemli yapıtları arasında bulunuyor.

Mihrap ve duvarlarda doğal çiçek motifleri ile işlenmiş altıgen mavi, ak çini levhalar ve bunların arasında firuze renkli düz üçgen levhalar yer alıyor.

İsveçli profesör mimar, Muradiye Camisi'nin rengarenk çinilerine hayran kaldı

- Göteborg Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olsson: - "15. yüzyıla ait bu yapıda bu kadar çok çeşidin olması çok özel"

İsveçli profesör mimar, Muradiye Camisi'nin rengarenk çinilerine hayran kaldı

İsveçli profesör mimar, Muradiye Camisi'nin rengarenk çinilerine hayran kaldı

İsveçli profesör mimar, Muradiye Camisi'nin rengarenk çinilerine hayran kaldı

İsveçli profesör mimar, Muradiye Camisi'nin rengarenk çinilerine hayran kaldı

İsveçli profesör mimar, Muradiye Camisi'nin rengarenk çinilerine hayran kaldı

İsveçli profesör mimar, Muradiye Camisi'nin rengarenk çinilerine hayran kaldı

İsveçli profesör mimar, Muradiye Camisi'nin rengarenk çinilerine hayran kaldı

İsveçli profesör mimar, Muradiye Camisi'nin rengarenk çinilerine hayran kaldı

İsveçli profesör mimar, Muradiye Camisi'nin rengarenk çinilerine hayran kaldı

İsveçli profesör mimar, Muradiye Camisi'nin rengarenk çinilerine hayran kaldı

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