Bazı turistler ise alışveriş için limandan ayrıldı.

İzmir Limanı'na gelen "Costa Venezia"da, çoğunluğu İtalya, İspanya ve Almanya'dan turistler olmak üzere 1704 yolcu ve 1011 mürettebat bulunuyor.

İtalya bayraklı kruvaziyer 1704 yolcusuyla İzmir Limanı'na yanaştı

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