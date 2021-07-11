İtalya İngiltere EURO 2020 final maçı hangi kanalda? İtalya İngiltere maçı saat kaçta başlayacak?

EURO 2020’de sona gelinirken, kupanın sahibi de bu akşamki maçta belli oluyor. Final maçında karşı karşıya gelen İngiltere ve İtalya, sahada EURO 2020’nin sahibi olmak için zorlu bir mücadele verecek. Final müsabakası izlemek isteyen tüm futbolseverler, arama motorları üzerinden ‘İtalya İngiltere maçı hangi kanalda, saat kaçta?’ sorusunu araştırıyor.

İtalya İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya İngiltere maçı bu akşam (11 Temmuz) saat 22:00'da Wenbley'de oynanacak. EURO 2020 final mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Final maçının hakemliğini ise Hollandalı hakem Björn Kuipers yapacak.

Björn Kuipers'in yardımcılıklarını vatandaşları Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. Dördüncü hakem olarak da İspanyol Carlos Del Cerro Grande sahada yer alacak. Kuipers, Avrupa Şampiyonası finalini yönetecek ilk Hollandalı hakem olacak.

D Grubunu lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda Almanya'yı 2 - 0 ile mağlup etti. Çeyrek finalde Ukrayna'yı 4 - 0 ile yenen İngiltere, yarı finalde Danimarka ile karşılaştı. Sahadan 2 – 1’lik skor ile ayrılan İngiltere, adını EURO 2020’nin finaline yazdırdı.

A grubunu lider tamamlayan İtalya ise son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 ile mağlup etti. Çeyrek finalde Belçika ile karşılaşan İtalya takımı 2-1 galip geldi. İspanya ile yarı finalde karşılaşan Mancini'nin öğrencileri, penaltı atışlarında mutlu sona yaklaştı ve finalde İngiltere ile eşleşti.