İtalyan gazeteciden çok konuşulacak iddia! Jorge Jesus gider gitmez, Andrea Pirlo imzayı atıyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ligin geride kalan 29 haftasının sonunda Galatasaray zirvedeki yerini korurken en yakın takipçisi Fenerbahçe rakibinin 6 puan gerisinde bulunuyor.

Son oynanan Ankaragücü mücadelesinde Sarı-Lacivertliler 1-0 geriye düşse de Valencia ve Crespo'nun golleriyle 2-1 mağlup emeyi başardı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan teknik direktör Jorge Jesus, yaptığı açıklamalarla yine gündeme otururken, "Zaten Türk futbolunda anlamadığım çok şey oluyor. Oyuncular üzerinde bu durum baskı oluşturuyor mu bilmiyorum ama taraftarlar üzerinde olabilir. Bu da sahaya yansıyor demektir. Bunun saha içine etkisi var diyebiliriz. Biz 2 takım arasında bu durum dönüşümlü olsun isterdik. Neden lider hep ikinciden önce oynuyor bilmiyorum. İyi pişirilmiş bir durum olduğunu söyleyebilirim" dedi.