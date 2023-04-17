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İtalyan gazeteciden çok konuşulacak iddia! Jorge Jesus gider gitmez, Andrea Pirlo imzayı atıyor

17.04.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçisi olan Fenerbahçe'de sezon başında takımın başına gelen Jorge Jesus için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ligin geride kalan 29 haftasının sonunda Galatasaray zirvedeki yerini korurken en yakın takipçisi Fenerbahçe rakibinin 6 puan gerisinde bulunuyor.

Son oynanan Ankaragücü mücadelesinde Sarı-Lacivertliler 1-0 geriye düşse de Valencia ve Crespo'nun golleriyle 2-1 mağlup emeyi başardı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan teknik direktör Jorge Jesus, yaptığı açıklamalarla yine gündeme otururken, "Zaten Türk futbolunda anlamadığım çok şey oluyor. Oyuncular üzerinde bu durum baskı oluşturuyor mu bilmiyorum ama taraftarlar üzerinde olabilir. Bu da sahaya yansıyor demektir. Bunun saha içine etkisi var diyebiliriz. Biz 2 takım arasında bu durum dönüşümlü olsun isterdik. Neden lider hep ikinciden önce oynuyor bilmiyorum. İyi pişirilmiş bir durum olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"O YOKSA BEN DE YOKUM" 

"O YOKSA BEN DE YOKUM" 

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını henüz bilmediğini ancak başkan Ali Koç ayrılırsa kesin olarak kalmayacağını dile getirdi. Jesus, "Şu anda bütün bedenimle, ruhumla buradayım. Fenerbahçe'nin menfaatlerine odaklanmış durumdayım. Başkana çok büyük sevgi besliyorum. Beni buraya gelmeye o ikna etti. Seneye herhangi bir sebepten burada olmazsa ben de burada olmam. Kalırsa durumu değerlendiririz" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE KOLLARI SIVADI 

FENERBAHÇE KOLLARI SIVADI 

Jesus'un Sarı-Lacivertliler'dkei geleceği merak edilirken, Başkan Ali Koç'un deneyimli hocayla bir araya gelerek yeni sözleşme teklif ettiği iddia edilmişti. Jorge Jesus'un kararını sözleşmesi sona erdikten sonra vereceği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin de alternatif hoca için adayı için kolları sıvadığı da öne sürülürken, çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe'nin, Jorge Jesus ile sözleşme yapmaması halinde Trabzonspor'un da görüştüğü hocalar arasında olan Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan hoca Andrea Pirlo ile temasa geçeceğini yazdı. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Pirlo'nun da Türkiye'de başka takımlara gidebileceği iddia ediliyor Deneyimli teknik adamın kararı merak ediliyor. Bilindiği üzere Pirlo, Trabzonspor'un öncelikli adayları arasında yer alıyor.

JESUS, ARABİSTAN'A GİDEBİLİR 

JESUS, ARABİSTAN'A GİDEBİLİR 

Haberde, Portekizli teknik adamın ayrıca Suudi Arabistan büyük bir teklif aldığı kaydedildi. Suudi Arabistan'dan Brezilya basınından Globo Esporte'nin haberine göre; Rudi Garcia ile yollarını ayıran ve Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın gündemindeki isimlerden birisi de deneyimli hoca Jorge Jesus oldu. Al Nassr kurmaylarının Portekizli teknik direktörü takımın başına getirmek istediği yazıldı.

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