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İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince fotoğraf sergisi düzenledi

08.09.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince fotoğraf sergisi düzenledi

İtalya’nın Ankara Büyükelçiliğinin katkılarıyla İtalyan fotoğraf sanatçısı Sissa Micheli’nin eserlerinden oluşan sergi Atakule'de açıldı.

Serginin açılışında konuşan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, böylesine değerli fotoğrafların sergilenmesine katkı sağladıkları için memnuniyetini dile getirdi.

Ankara'nın en güzel noktalarından birinde doğa ve barış temalı fotoğrafların sergilendiğinin altını çizen Marrapodi, Micheli'nin eserlerine ev sahipliği yaptıkları için şanslı olduklarını söyledi.

Sanatçı Micheli de eserlerinde ana tema olarak barışı ön plana çıkarmak istediğini vurgulayarak, projeye başladığı 2019 yılının 1.Dünya Savaşı'nın ardından varılan barışın yüzüncü yıl dönümü olmasının sembolik önemine değindi.

Çektiği fotoğraf karelerindeki ana amacın barışı muhafaza etmenin önemi olduğunu belirten Micheli, büyüleyici doğa güzelliklerinin savaşa şahit olunan yerler olmasının son derece acı ve çelişkili bir durum ortaya çıkardığını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından ziyaretçilere ikramda bulunuldu ve canlı müzik dinletisi yapıldı.

İtalya'ya özgü çizgi roman temalı objeler de etkinlikte yer aldı.

Sergiye yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince fotoğraf sergisi düzenledi

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince fotoğraf sergisi düzenledi

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince fotoğraf sergisi düzenlendi

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince fotoğraf sergisi düzenlendi

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince fotoğraf sergisi düzenlendi

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince fotoğraf sergisi düzenlendi

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince fotoğraf sergisi düzenlendi

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince fotoğraf sergisi düzenlendi

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince fotoğraf sergisi düzenlendi

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince fotoğraf sergisi düzenlendi

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince fotoğraf sergisi düzenlendi

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince fotoğraf sergisi düzenlendi

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