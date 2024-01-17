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İtalyanların o haberi, Galatasaray taraftarını çılgına çevirdi! '1 aydır takımdan uzak olan Icardi, Türkiye'den ayrılmak istiyor'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.01.2024 16:47 | Son Güncelleme:
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Yaşadığı sakatlık sonrası uzun süredir takımdan uzak olan Mauro Icardi için İtalyan basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atılırken, bu iddia Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça kızdırdı. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi yaklaşık 3 haftadır İstanbul dışında tedavisini sürdüren Mauro Icardi'nin kısa süre içerisinde takıma katılması beklenirken, Arjantinli yıldız isim için iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile zorlu bir maça çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar'da Icardi'nin oynayıp oynayamayacağı merak konusu olurken, İtalyan basınından golcü isim için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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İtalyan haber kaynaklarından Sport Italia'nın haberine göre; 30 yaşındaki golcü oyuncu Türkiye'den ayrılarak İtalya'ya geri dönmek istiyor.

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Haberin detaylarında İtalyan devleri Inter ve Juventus'un Icardi ile ilgilendiği belirtildi.

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Haberde ek olarak yıldız futbolcunun İspanya'da oynamayı da tercih edebileceği ve adının sık sık anıldığı, Real Madrid'in de Icardi için bir girişimde bulunabileceği vurgulandı.

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