İtalyanların o haberi, Galatasaray taraftarını çılgına çevirdi! '1 aydır takımdan uzak olan Icardi, Türkiye'den ayrılmak istiyor'

Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi yaklaşık 3 haftadır İstanbul dışında tedavisini sürdüren Mauro Icardi'nin kısa süre içerisinde takıma katılması beklenirken, Arjantinli yıldız isim için iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile zorlu bir maça çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar'da Icardi'nin oynayıp oynayamayacağı merak konusu olurken, İtalyan basınından golcü isim için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

