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İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı

08.06.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ESENYURT’ta direkten düşen iki yavru karga, çocukların haber vermesi üzerine gelen, itfaiye ve elektrik kurumu görevlileri tarafından yuvalarına bırakıldı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT’ta direkten düşen iki yavru karga, çocukların haber vermesi üzerine gelen, itfaiye ve elektrik kurumu görevlileri tarafından yuvalarına bırakıldı. Beylikdüzü'nde çatı aralığında sıkışan ebabil kuşu da kurtarıldı.
Esenyurt Süleymaniye Mahallesi’ndeki bir karga, elektrik direğinin üzerine yuva yaptı. Karganın dünyaya gelen iki yavrusu yaklaşık 7 metre yükseklikteki direkten yere düştü. Yavru kargaların yerde ayakta duramaz halde olduğunu gören çocuklar, yakınlarına haber verek bunların yuvalarına konulması için 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalarını sagladı. Sevk edilen merdivenli itfaiye ekibi yavru kargaları alırken, direkteki akım tehlikesini göz önüne alarak elektrik kurumu görevlilerine haber vererek onların da gelmesini istedi. Gelen görevlilerin yardımı ile iki yavru karga yuvalarına konuldu.
Beylikdüzü Güzelyurt Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatı aralığında sıkıştığı fark edilen ebabil kuşu için de itfaiyeye haber verildi. Sevk edilen ekip, merdivenli araç ile çaresizlik içerisindeki kuşu alarak indirdi. Yapılan incelemede herhangi bir yarası bulunmadığı anlaşılan kuş, doğaya bırakıldı.
(FOTOĞRAF)

İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı

İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı - Bölge - İstanbul - Esenyurt

İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı - Bölge - İstanbul - Esenyurt

İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı - Bölge - İstanbul - Esenyurt

İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı - Bölge - İstanbul - Esenyurt

İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı - Bölge - İstanbul - Esenyurt

İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı - Bölge - İstanbul - Esenyurt

İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı - Bölge - İstanbul - Esenyurt

İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı - Bölge - İstanbul - Esenyurt

İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı - Bölge - İstanbul - Esenyurt

İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı - Bölge - İstanbul - Esenyurt

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