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İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

08.09.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İttifak Holding Konyaspor Süper Lig'in 4. haftasında 11 Eylül Cumartesi günü evinde Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, Konyaspor'un milli takımdan dönen Amir Hadziahmetovic de katıldı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti.

Oyuncular, koşu çalışmasının ardından çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Konyaspor

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