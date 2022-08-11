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İTÜ ZES Güneş Arabası Ankara'ya geldi

11.08.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTÜ ZES Güneş Arabası Ankara'ya geldi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Zorlu Energy Solutions (ZES) Güneş Arabası Ekibi, "ARIBA ZES X" adlı araçla çıktıkları Türkiye turu kapsamında Ankara'ya geldi.

Doğaya zarar vermeden araç kullanmanın mümkün olduğunu göstermek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 1600 kilometre olarak planlanan tur için İstanbul'dan yola çıkan İTÜ ZES Güneş Arabası ekibi, Bursa, Eskişehir ve Konya'nın ardından ulaştıkları Ankara'da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı binası önünde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Fatih Dönmez'e "ARIBA ZES X" aracını tanıttı.

Arabayı inceleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Dönmez, İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu ve İTÜ ZES Güneş Arabası Ekip Kaptanı Ufuk Çay'dan araçla ilgili bilgi aldı. Ardından, ARIBA ZES X aracının deneme sürüşü yapıldı.

Ayrıca, yazılım ve donanımı İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi tarafından geliştirilen ARIBA Autonomous II aracının da tanıtımı yapıldı. Bakan Dönmez, uzaktan kumanda ile bu otonom aracın sürüşünü gerçekleştirdi.

ARIBA ZES X aracı, 2022 European Solar Challenge ve 2023 World Solar Challenge yarışmalarına katılacak.

İTÜ ZES Güneş Arabası Ankara'ya geldi

İTÜ ZES Güneş Arabası Ankara'ya geldi

İTÜ ZES Güneş Arabası Ankara'ya geldi

İTÜ ZES Güneş Arabası Ankara'ya geldi

İTÜ ZES Güneş Arabası Ankara'ya geldi

İTÜ ZES Güneş Arabası Ankara'ya geldi

İTÜ ZES Güneş Arabası Ankara'ya geldi

İTÜ ZES Güneş Arabası Ankara'ya geldi

İTÜ ZES Güneş Arabası Ankara'ya geldi

İTÜ ZES Güneş Arabası Ankara'ya geldi

İTÜ ZES Güneş Arabası Ankara'ya geldi

İTÜ ZES Güneş Arabası Ankara'ya geldi

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