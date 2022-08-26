İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yüksel, Yusufeli ilçesinde temaslarda bulundu

ARTVİN (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu.

Yüksel, beraberindeki partisinin Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile Yusufeli Barajı dolayısıyla su altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde inceleme yaptı.

Ünzile Yüksel, ilçe merkezindeki bir düğün salonunda organize edilen programda da vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Yusufeli halkının taşınma sürecinde karşılaştığı sorunları yerinde tespit etmek için geldiklerini belirten Yüksel, hazırlayacakları raporu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sunacaklarını söyledi.

Yüksel, yeni yerleşim yerinde altyapının hazır olmadığını, üstyapıda ise sadece binaları gördüklerini iddia etti.

Şehirlerin de ruhu olduğunu vurgulayan Yüksel, şu değerlendirmede bulundu:

"Yusufeli'nin buradaki ruhunun oraya taşınmadığı, hazır olmadığı bir ortama insanların götürülemeyeceği hukuken de vicdanen de aşikar. Bunu yerinde gördük. Bir hukukçu gözüyle, anne gözüyle baktığımda, özellikle kadınları çok iyi anlıyorum. Yeri, yurdu, komşuyu terk edip… Bu zorunlu. Baraj yapılıyor. Kimse baraja karşı çıkmıyor. Sizi dinleyip dertlerinizi yukarıya ulaştırmak, çözüm önerileri sunmak için buradayız."

Yüksel, herkesin Yusufeli halkının sorunları dinlemesi, kulak vermesi gerektiğinin altını çizerek, "Sizlerin tarihi burada geçti. Atanız, dedeniz buralarda yaşadı. Irmağın kenarlarında ne türküler söylendi, ne ağıtlar yakıldı. Şehitlerimiz geldi, kızlarımızı gelin ettiğimiz bu şehir, bu ilçe taşınacak. Baraj yapılıyor. Madem bu şehir bunun çilesini çekiyor. Biraz da bu şehir, bu çilenin nimetlerini görsün." dedi.

"Kimse, 'taşınmıyoruz' demiyor ama taşınılacak şehri yaşanılacak hale getirin." ifadesini kullanan Yüksel, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti. Hiç kimse hukukun üstünde değil. Kanun karşısında eşitlik var. Biz bunun takipçisiyiz. Hukuk çerçevesinde ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Mecliste ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Biz Genel Başkanımızın selamını getirdik, sizin selamınızı da götüreceğiz, raporumuzu sunacağız."