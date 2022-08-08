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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, babası vefat eden Adnan Beker'e başsağlığı diledi

08.08.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, babası vefat eden Adnan Beker'e başsağlığı diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker'in babası Hacı Çelebi Beker'in cenazesine katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Akşener, Pursaklar Şehitlik Camisi'nde kılınan cenaze namazında Adnan Beker ve ailesine başsağlığı diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, babası vefat eden Adnan Beker'e başsağlığı diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, babası vefat eden Adnan Beker'e başsağlığı diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, babası vefat eden Adnan Beker'e başsağlığı diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, babası vefat eden Adnan Beker'e başsağlığı diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, babası vefat eden Adnan Beker'e başsağlığı diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, babası vefat eden Adnan Beker'e başsağlığı diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, babası vefat eden Adnan Beker'e başsağlığı diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, babası vefat eden Adnan Beker'e başsağlığı diledi

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