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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü

13.06.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.

Demokrat Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık bir saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, 3 Temmuz'da, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in ev sahipliğinde yapılması planlanan toplantının gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü

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