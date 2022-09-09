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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulundu

09.09.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulundu

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Maltepe ve Ümraniye’de esnaf ziyaretleri yaptı.

Akşener, ziyaret programı kapsamında ilk olarak Maltepe'de Atatürk Caddesi’ne gelerek buradaki esnafı dinledi. Esnafa 2,5 senedir bu ziyaretleri yaptığını anlatan Akşener, “Bu ziyaretlerimde hiçbir başka partiyi yermedim. Kendi partimi övmedim. Propaganda yapmadım. Sadece sizi konuştuk.” dedi.

Girdiği bir dükkanda Akşener’e sıkıntısını dile getiren bir esnaf, Maltepe’de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bir senedir yapmış olduğu yol çalışması nedeniyle esnaf olarak işlerinin düştüğünü, ne büyükşehirden ne de ilçe belediyesinden kimsenin yanlarına gelerek bir sıkıntıları olup olmadığını sormadığını dile getirdi. Akşener, esnafın talebi üzerine sorunu ileteceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Maltepe’deki ziyaretinin ardından Ümraniye’ye geçti.

Alemdağ Caddesi'nde partililerce mehter takımı ve bando ile karşılanan Akşener, seçim otobüsü ile caddede tur attı. Akşener, daha sonra seçim otobüsünden inerek buradaki esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulundu

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf Maltepe Ümraniye

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