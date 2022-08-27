YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

27.08.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ataşehir, Kadıköy ve Beykoz'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Akşener, ilk olarak Ataşehir'e giderek bazı dükkanlara girdi. Esnafla sohbet eden Akşener, daha sonra Kadıköy'e geçti. Parti otobüsünden vatandaşları selamlayan Akşener, Bağdat Caddesi'nde bir süre yürüdü.

Son olarak Beykoz'a geçen Akşener, meydanda halka hitap etti.

Akşener, 2,5 yıldır ilçe ilçe gezip dükkanları ziyaret ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"O dükkanların içinde bugüne kadar hiçbir partiyi yermedim. Kendi partimi övmedim. Propaganda yapmadım. Sadece dükkan sahiplerinin ve orada müşteri olarak bulunan insanların dertlerini, eleştirilerini, tavsiyelerini dinledim. Sonra talepleri, istekleri, eleştirileri aldım. Milletvekili arkadaşlarımız Meclis'te gündeme getirdiler. Ben grup toplantılarımda gündeme getirdim. İstedim ki gerçek dertler üzerinden gerçek problemlere gerçek çözümler üretilsin, siyaset seçmenini velinimet saysın ve velinimetinin dertlerinin çözümleri üzerinden rekabet etsin."

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:18
Öğle
13:11
İkindi
16:54
Akşam
19:53
Yatsı
21:19
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.