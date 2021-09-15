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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kars'ta esnafı ziyaret etti

15.09.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kars'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kars'ta ve Arpaçay ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Meral Akşener, beraberindeki İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve partililerle ilk olarak Arpaçay ilçesine geldi.

İlçede esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Akşener, ardından kent merkezine geçti.

Kent merkezinde Faikbey ve Kazım Karabekir caddelerindeki iş yerlerini ziyaret eden Akşener, vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Akşener, Kars programını tamamlayarak Iğdır'a hareket etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kars'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kars'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kars'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kars'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kars'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kars'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kars'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kars'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kars'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kars'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kars'ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kars'ta esnafı ziyaret etti
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