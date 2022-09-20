İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Keçiören'de kanaat önderleri ve iş insanlarıyla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Keçiören'de Kanaat Önderleri ve İş İnsanları Buluşması'na katıldı.

İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Akşener, burada yaptığı konuşmada, 20 Ocak 2020'den beri Anadolu'yu karış karış gezerek milletin sesini duyurma kararı aldıklarını, bu süreçte esnaf esnaf da gezdiklerini anlattı.

Siyasi tecrübesi olsa da "genel başkanlık" konusunda yeni olduğunu ve öğrenmeye devam ettiğini dile getiren Akşener, bir şeyler öğrenmek için esnaf ziyareti yaptığını söyledi.

Akşener, "Esnaf, bu ülkenin ekonomisinin bel kemiğidir. Türkiye'de üretenin malını sattığı yer esnaf dükkanlarıdır. Bu esnaf dükkanlarında rekabet, hizmet üstünden yapılır. Müşterisine daha iyi hizmet vermek üzere rekabet eden esnafın bir mantığı vardır. Onun için müşterisi velinimettir." dedi.

Makul siyasetin hayata geçebilmesi için de seçmenin odakta ve velinimet olduğu bir sistemin gerektiğini dile getiren Akşener, siyasetçilerin ve siyasi partilerin vatandaşın dertlerine çözüm üretmede yarıştığı anlayışı yeniden inşa etmek üzere yollara düştüklerini ifade etti.

Akşener, bu ziyaretleri kapsamında 28 ilde her akşam kanaat önderleriyle bir araya geldiklerini ve onların da sorunlarını dinlediklerini kaydetti.

Bu ziyaretlerinde çok şey öğrendiğini aktaran Akşener, öğrendiği konuları TBMM Genel Kurulu'nda, grup konuşmasında gündeme getirdiklerini anlattı.