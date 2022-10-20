İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi"nin açılışına katıldı:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hepimiz, Mustafa Canlı adına yapılan ve gençlerimizin okuyacağı, inşallah onun gibi nice Mustafa Canlıların, dürüst, namuslu, hakkaniyetli, harama el uzatmayan Mustafa Canlıların mezun olacağı bir merkezin açılışı için buradayız. Ne mutlu Mustafa Canlı gibi bir isim bırakmaya." dedi.

Akşener, Eylül 2020'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü ve eski Gümüşhane Belediye Başkanı ve milletvekili Mustafa Canlı'nın adının verildiği, "Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi"nin açılışına katılmak üzere Gümüşhane merkeze bağlı Hasanbey Mahallesi'ne geldi.

Merkezin bahçesinde gerçekleştirilen törende konuşan Akşener, bugün burada gördüğü fotoğrafın çok önemli olduğunu vurgulayarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ile siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, kadınlar, erkekler ve gençlerin bir arada bulunduğunu söyledi.

Akşener, "Bu, Türkiye açısından Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın da söylediği gibi çok önemli bir fotoğraf ama bu fotoğrafı sağlayan Mustafa Canlı'dır. Allah'a belki şu duayı etmemiz lazım, Cenabıhak hepimize Mustafa Canlı gibi insanları birleştiren, bütünleştiren bir mirası, bir ismi bırakmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Mustafa Canlı'nın kendisine "abla" diye hitap ettiğini anlatan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İSTAÇ Genel Müdürlüğüne atandığında aradım, karşılıklı olarak ben onu tebrik ettim, dualar ettik. Ben ona dedim ki 'Allah utandırmasın, çok üstün hizmetler yapmayı nasip etsin.' O da bana dedi ki ben tespih çekerim bilir, 'Abla tespihlerinde beni unutma, de ki Cenabıhak beni haksızlık edenlerden eylemesin, insanların hakkına girenlerden eylemesin, başarıyı insana hizmetle nasip etsin.' Dolayısıyla bugün burada hep birlikte isek bu duaların, kendisinin ettiği, benim de 'amin' dediğim, daha sonra da onlar adına ettiğim duaların Cenabıhak nezdinde kabul olduğunu gösteriyor ki sadece şimdi bu tentenin altında bulunan insanlar değil, tentenin dışında var olan pek çok Gümüşhaneli kardeşimiz bir arada. Hepimiz Mustafa Canlı adına yapılan ve gençlerimizin okuyacağı, inşallah onun gibi nice Mustafa Canlıların, dürüst, namuslu, hakkaniyetli, harama el uzatmayan Mustafa Canlıların mezun olacağı bir merkezin açılışı için buradayız. Ne mutlu Mustafa Canlı gibi bir isim bırakmaya."

Akşener, törene katılan İmamoğlu ve Çimen'e, "Beraber burada olduğunuz için ikinizden de Allah razı olsun. Burayı şereflendirdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Mustafa kardeşimi inşallah bu fotoğraftan, bu güzellikten Cenabıhak haberdar etsin. Bu hizmet binasının, bu güzel binanın hizmetlerinin de hayra vesile olmasını diliyorum." dedi.

- "Ülke ve eğitim sevdalısı Mustafa Canlı ağabeyimizi güzel emeklerinden dolayı rahmetle anıyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gümüşhane'nin kendisi için önemli olduğunu belirterek, yöre insanlarıyla yaşadığı bazı anıları anlattı.

Merhum Mustafa Canlı'nın çok değerli bir insan olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Ülke ve eğitim sevdalısı Mustafa Canlı ağabeyimizi güzel emeklerinden dolayı rahmetle anıyorum. Bence bu merkezin sunacağı eğitim imkanları ile bu güzel şehrin güzel evlatları burada Mustafa Canlı'nın vatana ve millete olan hizmet mücadelesinden alacakları ilhamla donanımlı, pırıl pırıl çocuklar olacaklar ve ülkemize hatta dünyaya ve insanlığa hizmet edecekler." diye konuştu.

Merkezde verilecek eğitimler hakkında da katılımcıları bilgilendiren İmamoğlu, yaklaşık 11 ayda yöre mimarisinden ilham alınarak yapılan merkeze katkı sağlayanlara tüm kurum ilgililerine ve yetkililere teşekkür etti.

Açılışa katılan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'e teşekkür eden İmamoğlu, "Ne güzel çünkü bu emanet artık onların yani bunun A partisi, B partisi, C partisi yok, yapılan milletimize kalıyor, yapılan her şey milletimize ait oluyor." dedi.

İmamoğlu, törende Milli Eğitim teşkilatı ve diğer yetkilileri de görmeyi istediğini dile getirerek, "Doğru olan şey, Gümüşhane Belediye Başkanının buraya gelmekle yaptığı şeydir. Kurumlar da teslim almaya gelecek. Ne olurdu yani biz şurada masayı kursak, protokolü sizlerin huzurunda imzalasak. Biz onlara protokolü versek, onlar bize teşekkür etse, şöyle kocaman bir sarılsak birbirimize, ne olur Allah aşkına?" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise hayırlı bir hizmetin açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Canlı'nın Gümüşhane'nin yetiştirdiği önemli kişilerden biri olduğunu belirten Çimen, şöyle konuştu:

"Ayrıca iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir arkadaştı. Mustafa Canlı ağabeyimizin vefatı herkesi olduğu gibi bizleri de derinden üzdü. Mustafa Canlı taraflı, tarafsız herkesin ağabeyi, kardeşi oldu. Biz Gümüşhane'ye hizmet bayrağını ondan devraldık. Her zaman dediğim gibi, şehrimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Allah razı olsun. Biz de Gümüşhane Belediyesi olarak, rahmetli olduğunda başkanımızın adını Gümüşhane'de yaşatacağımıza söz verdik ve verdiğimiz sözü tuttuk. Şehrin en güzel noktasında bulunan ve kendi döneminde yapılan Miniasim Parkı'nın ismini, Mustafa Canlı Parkı olarak değiştirdik."

Mustafa Canlı'nın oğlu Emre Canlı ise bu gururlu günü yaşamalarına vesile olan herkese teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ AŞ ve BİMTAŞ AŞ tarafından yöre mimarisine uygun yaptırılan bilim ve sanat merkezinin açılış törenine, Canlı'nın babası Temel Canlı, eşi Müzeyyen ve kızı Elif Canlı'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSTAÇ yöneticileri, siyasi partilerin yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, diğer ilgililer ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından Akşener, İmamoğlu, Canlı'nın ailesi ve protokol üyeleri kurdele keserek bilim ve sanat merkezinin açılışını yaptı, ardından da incelemelerde bulundu.