İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin "Bursa İş Dünyası Büyük Buluşması"na katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisince düzenlenen "Bursa İş Dünyası Büyük Buluşması"nda, iş dünyası temsilcileri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otelde İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğin basına açık bölümünde konuşan Akşener, gittikleri şehirlerde esnafı ziyaret ettiklerini ve iş insanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ettiklerini belirten Akşener, daha sonra bir format değişikliğine gittiklerini ve sivil toplum kuruluşları, iş insanları ile bulundukları şehrin kanaat önderleriyle toplantılar yaptıklarını kaydetti.

Yaptıkları toplantılarda şehrin önde gelen insanlarını dinlediklerini aktaran Akşener, "Siz iş insanları, kanaat önderleri, eleştirilerinizi, tavsiyelerinizi bize yol göstermeleriniz ve yaptığınız işe dair problemlerinizi ya da o problemlere dair çözümlerinizi anlattınız. Ekonomik soruları arkadaşlarımız cevaplandırdı, siyasi soruların tamamını da ben cevaplandırdım." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise Bursa ekonomisiyle ilgili yaptığı sunumunda, Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesinin bu kentte kurulduğunu hatırlattı.

Bursa'nın, Türkiye'de en çok organize sanayi bölgesi bulunan şehirlerden biri olduğuna değinen Tatlıoğlu, "Bursa'da 420 bin sanayide istihdam, Bursa Ticaret Sanayi Odası'na kayıtlı 55 bin üye ile küçük ve orta ölçekli işletmeler anlamında 82 bin üyesi var. Türkiye'nin geliri artıyor, Bursa'nın geliri de artıyor ama Bursa'nın geliri Türkiye'nin geliri kadar artmıyor." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ve İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz da bir sunum gerçekleştirdi.

Akşener'in konuşmasının ardından program basına kapalı devam etti.

Programa, Millet İttifakı üyesi partilerin Bursa temsilcileri de katıldı.