YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da ziyaretlerde bulundu

05.08.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Yalova programı kapsamında Armutlu ilçesine giden Akşener, ilçe merkezinde vatandaşlara hitap ederek, 20 Ocak 2020'den itibaren il il, ilçe ilçe, dükkan dükkan gezdiğini söyledi.

Gezilerinde partisini övmediğini, insanların dertlerini dinlediğini belirten Akşener, "Onlardan öğrendiklerimi kamuoyuyla paylaştım. Milletvekili arkadaşlarım da soru ve araştırma önergeleri, kanun teklifleri hazırladılar ve Türkiye'de İYİ Parti sayesinde ilk defa gerçek dertler konuşulmaya başlandı." dedi.

Esnaf ziyaretinin ardından Termal ilçesine geçen Akşener, buradaki esnaf ve partililerle buluştuktan sonra il merkezine hareket etti.

Yol üzerindeki Yeni Mahalle'den geçtiği sırada makam aracının sahipli olduğu belirlenen bir köpeğe çarpması üzerine otomobilden inen Akşener, partililere yaralı köpeğin tedavi edilmesi talimatını verdikten sonra güzergahına devam etti.

Akşener, il merkezindeki İsmet Acar Caddesi'nde, İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi il yöneticileri tarafından karşılandı.

Burada kendisini bekleyenlere seslenen Akşener, gezilerinde esnafın soru, görüş ve önerilerini dinlediğini belirterek, "Ben siyasetçiyim, asıl olan sizsiniz, asıl olan millet, asıl olan seçmen. Siz bize yetki, vekalet verdiğiniz için vekiliz. İstediğiniz dakikada bu verdiğiniz vekaleti almanız mümkün." dedi.

Akşener, kent merkezinde de esnaf ziyaretini sürdürerek vatandaşlarla sohbet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da ziyaretlerde bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yalova Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:56
Öğle
13:14
İkindi
17:07
Akşam
20:22
Yatsı
21:56
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

“Kocamın sabahları tuvaleti kullanmasını yasakladım”

“Kocamın sabahları tuvaleti kullanmasını yasakladım”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.