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İzmir açıklarında geri itilen 129 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.09.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında geri itilen 129 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli tekne içerisindeki 41 düzensiz göçmeni kurtardı, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarındaki can salları içerisinde de bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye intikal eden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 88 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında geri itilen 129 düzensiz göçmen kurtarıldı

- 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

İzmir açıklarında geri itilen 129 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında geri itilen 129 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında geri itilen 129 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında geri itilen 129 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında geri itilen 129 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında geri itilen 129 düzensiz göçmen kurtarıldı

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sahil güvenlik komutanlığı

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