Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında dün sabah 2 lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

İzmir açıklarında lastik botlardaki 124 düzensiz göçmen yakalandı

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