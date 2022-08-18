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İzmir açıklarında lastik botlardaki 124 düzensiz göçmen yakalandı

18.08.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında lastik botlardaki 124 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, Çeşme ve Karaburun ilçesi açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 83 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında dün sabah 2 lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik botlardaki 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Öte yandan Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarınca lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botlarınca durdurulan hareketli lastik bottaki 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun ilçesi açıklarındaki lastik botta da tespit edilen 49 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik gemisi tarafından durdurularak yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

İzmir açıklarında lastik botlardaki 124 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında lastik botlardaki 124 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında lastik botlardaki 124 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında lastik botlardaki 124 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında lastik botlardaki 124 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında lastik botlardaki 124 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında lastik botlardaki 124 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında lastik botlardaki 124 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında lastik botlardaki 124 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında lastik botlardaki 124 düzensiz göçmen yakalandı

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gemi sahil güvenlik komutanlığı

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Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Akyürek Eczanesi
Balcova
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