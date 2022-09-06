Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar, Menderes, Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

İzmir açıklarında tespit edilen 203 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

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