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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 157 düzensiz göçmen kurtarıldı

02.11.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 157 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla, Dikili, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 157 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 30 Ekim'de Urla açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik bot ekipleri sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 28 düzensiz göçmen, bottan alınarak kıyıya getirildi.

Dikili ilçesi Denizköy açıklarında lastik bot içerisindeki 33, Seferihisar ilçesi açıklarında can salı içerisindeki 24 düzensiz göçmen de karaya çıkardı.

Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 72 düzensiz göçmen de Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Yabancı uyruklu 157 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 157 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 157 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 157 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 157 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 157 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 157 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 157 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 157 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 157 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 157 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 157 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 157 düzensiz göçmen kurtarıldı
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