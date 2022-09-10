İzmir Airshow, 2. gün uçuşlarıyla tamamlandı

İZMİR (AA) - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen İzmir Airshow hava gösterisi etkinliği, ikinci gün uçuşlarıyla sona erdi.

İzmir Valiliği koordinasyonunda Gündoğdu Meydanı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen Airshow'un son gün etkinlikleri kapsamında Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Jandarma Çelik Kanatlar gösterileri ile Hürkuş, AYJET ve Mustang P-51 akrobasi uçuşları gerçekleştirildi.

Program kapsamında F-16, F-4E ve T-38 uçakları gökyüzünden İzmirlileri selamlarken Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, dünkü programın ardından bir akrobasi uçuşu daha yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopterler de dünkü programda sahnelediği havada zeybek gösterisini yineledi.

Programda İzmir Havacılık Kulübü ile T-6 Texan Akrobasi uçuşları yaptı, denizde ise flyboard gösterileri sunuldu.

Kordonboyu'nda toplananlar gösterileri ilgiyle izlerken farklı semtlerden çok sayıda İzmirlinin evlerinin balkon, pencere ve çatılardan gösterileri takip ettiği gözlendi.