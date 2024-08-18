İzmir'deki puan kaybında fatura Mourinho'ya kesildi! Spor yazarlarından sert sözler: Adeta intihar etti! İzahı yok!

"SIVAYIN KOLLARI MOURINHO'CULAR!" Ercan Güven/Skorer

"Kıl payı sıyıran serbest vuruşlar, muhtemel penaltı pozisyonlar, taç atışları bile tehlike yaratıyor. Livakoviç bir kez daha maçın yıldızı oluyor. İrfan Can kulübede ve Fenerbahçe önde top tutamıyor. Hoca Krunic’ten medet umuyor yine… Ne oluyor ya? Ve Göztepe, belki daha fazlasını da hak ettiği beraberliği maçın sonuna eklenen uzatmada yakalayınca sanki adalet yerini buluyor. Sıvayın kolları Mourinho’cular!.. İster hocayı katın, isterseniz Başkan’ı… Ama anlatın; neler oluyor Fenerbahçe’de."