İzmir'deki puan kaybında fatura Mourinho'ya kesildi! Spor yazarlarından sert sözler: Adeta intihar etti! İzahı yok!

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını Lille elenerek kaçıran Fenerbahçe, yüzünü lige dönerken İzmir'de de istediği sonucu alamadı. Jose Mourinho'nun öğrencileri Göztepe karşısında son amnlara 2-1 üstünlükle girerken, 90+5. dakika gelen gole engel olamayınca bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Maç fazlasıyla 3. sıraya yükselen Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk iki haftada 4 puan topladı.
Saha dışı olayların da konuşulduğu İzmir'deki mücadele sonrası spor yazarları faturayı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya kesti.
Portekizli teknik adamın yaptığı yanlışları ve uyguladığı taktiği değerlendiren spor yazarları, söz konusu mücadelede bırakılan 2 puanın Mourinho'ya yazacağı konusunda birleşti.
İşte Göztepe-Fenerbahçe maçıyla ilgili spor yazarlarının değerlendirmeleri;
"Kenarda İrfan Can, Cengiz gibi futbolcular varken Mourinho, Tadiç’i daha ekonomik kullanabilir. Lille maçından sonra takımının fizik gücünün 90 dakikayı çıkaramamasından dert yanan ve ön alan baskısını bu yüzden yapamadığını söyleyen Portekizli hocanın ikinci yarılarda kadrosunu çok daha erken tazelemesi gerekecek. Zira ikinci yarıda Fenerbahçe oyundan çok erken düştü. Ama düşen sadece takım değil, Mourinho da oyundan çok erken koptu. Skorun 2-2’ye gelmemesi mucize olurdu."
"Mourinho’nun devre arası hamle yapma alışkanlığı yok. Maçı kazandım zannediyor ve sahadaki aksaklıklara tedbir almıyor. Oyunun ikinci bölümünde Fenerbahçe topu rakibe verip geriye yaslandı, ani ataklar kovaladı, gol bulamadı. Son 20 dakikada ev sahibi Koray’la golü bulunca maça heyecan geldi. Bitime 15 dakika kala Fenerbahçe’de Osayi ve Maximin çıktı, yerlerine Mert Müldür ve Ferdi girdi. Niye? Ferdi girecekse devrede niye girmedi? İrfan Can Kahveci, dökülen Tadiç’in yerine niye şans bulamadı? Fenerbahçe maçı kazanıyorum derken uzatma dakikalarında yediği golle adeta intihar etti. Bu beraberliğin izahı yok. Varsa da onu Portekizli hoca anlatacak. Anlat bakalım Mourinho..."
"Mourinho'nun çift forvetle sahaya çıkması aslında rakip ceza sahasında kafa karışıklığına neden oldu. 2 farklı öne geçtikten sonra uzunca bir süre iki santrafor oyuncusuyla devam etmesi Portekizli hocanın yanlışıydı. Her hafta farklı tandemle sahaya çıkmak savunma zaafiyetini beraberinde getiriyor. Neredeyse her maç Mourinho'nun yaptığı denemeyanılmalarını izliyoruz. Artık bazı oyunculara net bir şekilde karar vermesi lazım. Yoksa Fenerbahçe taraftarı yine sıkıntılı karşılaşmalar izlemeye devam eder."
"Mourinho son çeyrekte takımının mahkum oyununu kabullendi, tutucu değişiklikleriyle de yağ sürdü Stoilov’un ekmeğine. Göztepe genç bir takım. Dün 23 yaş altı 5 oyuncuyla başladılar. İlk 11’lerinde 5 de yeni transfer vardı. Stoilov’un organize bir ekip yaratması için elbette zamana ihtiyacı var. Ancak dün özellikle son yarım saatte verdikleri sinyaller çok ama çok olumlu."
"Kıl payı sıyıran serbest vuruşlar, muhtemel penaltı pozisyonlar, taç atışları bile tehlike yaratıyor. Livakoviç bir kez daha maçın yıldızı oluyor. İrfan Can kulübede ve Fenerbahçe önde top tutamıyor. Hoca Krunic’ten medet umuyor yine… Ne oluyor ya? Ve Göztepe, belki daha fazlasını da hak ettiği beraberliği maçın sonuna eklenen uzatmada yakalayınca sanki adalet yerini buluyor. Sıvayın kolları Mourinho’cular!.. İster hocayı katın, isterseniz Başkan’ı… Ama anlatın; neler oluyor Fenerbahçe’de."