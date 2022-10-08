İzmir Ticaret Odası Başkanlığına Mahmut Özgener yeniden seçildi

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yeniden başkanlığa getirildi.

İZTO'dan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim'deki komite ve meclis asil yedek üye seçimlerinin ardından yeniden sandık başına gidilerek, 2022-2026 dönemi yönetim kurulu, disiplin kurulu, birlik genel kurulu delegeleri, meclis başkanı ve başkanlık divanı belirlendi.

İzmir Ticaret Odasında gerçekleştirilen ve tek adayla girilen seçimlerde, 2'si geçersiz olmak üzere 185 oy kullanıldı. Geçerli 183 oyun tamamını alan Mahmut Özgener, yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Özgener'in yönetim kurulunda 2 kadın meclis üyesi yer alırken, meclis başkanlık divanı seçimlerinde yeni dönemde de meclis başkanı, tek aday Selami Özpoyraz oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özgener, 137 yıllık köklü tarihe sahip odanın bir seçim sürecini daha geride bıraktığını belirtti.

Özgener, 80 meslek grubundan üyelerin teveccühüyle seçilen 186 meclis üyesi ile 452 meslek komitesi üyesinin odada görev yapacağını aktararak, "Bu kapsamda yeni meclisimizi oluşturan tüm meclis üyesi arkadaşlarımı tebrik ederim. Yönetim kurulumuzda mecliste tecrübeli ve başarılı 2 kadın üyemize yer verdik. Ulaşabildiğimiz arşiv bilgilerine göre İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulunda ilk defa 2 kadın üye temsil hakkı kazandı." ifadelerini kullandı.

Özpoyraz da mecliste yaptığı konuşmada, bir dönem daha meclis başkanlığı görevini üsteleneceği için büyük onur duyduğunu belirtti.

Öte yandan, İZTO meclisine 59 yeni ismin girdiği, 127 meclis üyesinin yeniden seçildiği, meclisteki kadın üye sayısının ise 7 olduğu kaydedildi.